Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус

Іран, на жаль, залишається однією з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. Наразі у цій республіці понад 44 500 заражених, 141 людина померла. Пандемія надихнула іранського художника малювати круті карикатури, які висвітлюють будні медиків.

Іранський ілюстратор Алі Резапакдел (Ali Rezapakdel) день за днем малює карикатури навіть не про пандемію, а про людей, які рятують інших людей. Ну, і, куди без цього, про людей, які своєю безвідповідальною поведінкою зводять нанівець всю титанічну роботу.

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Ці ілюстрації показують титанічну роботу медиків, які щохвилини борються за життя іранців. Дивіться на них і задумайтесь перед тим, як без вагомої причини виходити з дому!

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