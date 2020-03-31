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Карантин Коронавірус

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус

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Ці ілюстрації показують титанічну працю медиків - фото 1
Ці ілюстрації показують титанічну працю медиків

Іран, на жаль, залишається однією з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. Наразі у цій республіці понад 44 500 заражених, 141 людина померла. Пандемія надихнула іранського художника малювати круті карикатури, які висвітлюють будні медиків.

Іранський ілюстратор Алі Резапакдел (Ali Rezapakdel) день за днем малює карикатури навіть не про пандемію, а про людей, які рятують інших людей. Ну, і, куди без цього, про людей, які своєю безвідповідальною поведінкою зводять нанівець всю титанічну роботу.

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Ці ілюстрації показують титанічну роботу медиків, які щохвилини борються за життя іранців. Дивіться на них і задумайтесь перед тим, як без вагомої причини виходити з дому!

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395346

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395347

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395348

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395349

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395350

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395351

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395352

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395353

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395354

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395355

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395356

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395357

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395358

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395359

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395360

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395361

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395362

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395363

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395364

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395365

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395366

Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус - фото 395367

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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