Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото

Французький вуличний художник scaf прагне зробити громадські простори трішки яскравішим. І його твори язик не повернеться назвати "вандалізмом". Це справжнісіньке мистецтво, для якого він підбирає відповідні місця.

Митець зізнається, що обожнює малювати у занедбаних місцях. А найбільше – у покинутих будинках, особняках, замка і заводах. Тим самим scaf перетворює їх в щось прекрасніше і цікавіше.

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Його фірмовий стиль – детальне промальовування і неймовірний рівень реалістичності. У своїх роботах він зображує динозаврів і змій, черепа і кістки, роботів і монстрів.

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