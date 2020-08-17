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Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото

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Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото - фото 1

Французький вуличний художник scaf прагне зробити громадські простори трішки яскравішим. І його твори язик не повернеться назвати "вандалізмом". Це справжнісіньке мистецтво, для якого він підбирає відповідні місця.

Митець зізнається, що обожнює малювати у занедбаних місцях. А найбільше – у покинутих будинках, особняках, замка і заводах. Тим самим scaf перетворює їх в щось прекрасніше і цікавіше.

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Його фірмовий стиль – детальне промальовування і неймовірний рівень реалістичності. У своїх роботах він зображує динозаврів і змій, черепа і кістки, роботів і монстрів.

Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото - фото 420573

Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото - фото 420574

Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото - фото 420575

Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото - фото 420576

Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото - фото 420577

Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото - фото 420578

Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото - фото 420579

Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото - фото 420580

Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото - фото 420581

Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото - фото 420582

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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