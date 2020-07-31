Британці придумали конкурс іронічних фотографій картоплі – дивіться, що з цього вийшло

Сайт для фотографів Photocrowd підбив підсумки першого іронічного конкурсу Potato Photographer of the Year, для участі в якому потрібно було унікально зобразити картоплю з допомогою мистецтва фотографії.

Переможцем став Рей Спенс – він сфотографував пророслу картоплю, якій роблять стрижку. Фіналісту подарували камеру Fujifilm XA-7, рік членства в британському фотографічному суспільстві Royal Photographic Society, воркшоп з організатором конкурсу Бенедиктом Браяном і три роки підписки на Photocrowd.

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Конкурс був частково натхненний фотографією картоплі фотографа Кевіна Обошла, яку у 2016 році продали за один мільйон доларів.

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