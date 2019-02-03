Художниця, яка не стриже і не миє волосся більше 20 років, показала нові фото

Франческа не уявляє свого життя без довгого волосся / instagram

32-річну художницю Франческу Клуні часто називають британською Рапунцель, а все завдяки її розкішній шевелюрі. Своє волосся, довжина якого сягає майже двох метрів, Клуні почала відрощувати в 6 років.

Вже у 13 Франческа зовсім відмовилася від миття голови і дуже цьому рада. Ось уже 20 років єдине, що Франческа робить зі своєю косою – розплітає її і розчісує.

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Дівчина зізнається, що з раннього дитинства мріяла бути схожою на казкових принцес, саме тому вже в шість років твердо вирішила відрощувати волосся. Що ж, можна сміливо сказати, що вона перевершила саму себе – зараз довжина шевелюри Франчески досягає майже двох метрів!

За словами Клуні, перші кілька місяців після відмови від миття вона відчувала страшний дискомфорт. Волосся весь час було брудним, а голова сильно свербіла, але незабаром всі "симптоми" зникли. Зараз дівчина витрачає півгодини, щоб привести свої локони в порядок: розплести косу і зачесатися. Франческа навіть не уявляє, скільки б часу пішло на повний комплекс процедур.

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