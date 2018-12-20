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Художниця перетворює котиків у персонажів аніме

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Коти стали персонажами аніме - фото 1
Коти стали персонажами аніме

Китайська ілюстраторка перевтілює милих котів у не менш чарівних персонажів у стилі аніме. Зацініть!

Знайомтесь, художниця з Китаю, яка веде профіль на DeviantArt під ніком xuedaixun. Дівчина фотографує котів та відтворює їх в образа дівчат у стилі аніме. Милі пухнастики стають чарівними героями її робіт.

І ще: Кіт, який застряг у вітрині, став новим мемом: фото

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Джерело всіх фото: deviantart.com/xuedaixun

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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