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96-річний художник врятував від зникнення ціле село

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96-річний ветеран Хуань Юнь Фу - фото 1
96-річний ветеран Хуань Юнь Фу / boredpanda

Щоб врятувати своє маленьке поселення, один небайдужий мешканець просто взяв у руки пензлик і перетворив це місце на найбільш відвідувану пам'ятку на Тайвані.

Це барачне поселення на Тайвані великою архітектурною витонченістю ніколи не відрізнялося. З часом селище приходило до повного занепаду. У ньому залишилися жити тільки люди похилого віку і ті, хто був дуже прив'язаний до свого будинку.

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Серед цих людей і знайшлася вельми непересічна людина, колишній військовий, який вже 37 років жив у цьому селі. Новина про знесення будинків дуже засмутила жителів поселення, але це була державна програма і протистояти їй вони не могли. І ось тоді 96-річний ветеран Хуань Юнь Фу зважився на дуже неординарний крок, він просто взяв у руки пензлик і фарби і почав розмальовувати стіни свого будинку, з яким незабаром він мав розпрощатися.

Коли всі стіни як усередині будинку, так і зовні були покриті вигадливими картинами, він з легкістю і особливим натхненням почав малювати на доріжках біля будинку і на самій дорозі, плавно переходячи у двори своїх сусідів. Сьогодні ця місцевість стала надзвичайно привабливою для туристів, будь-який гід включає село до списку обов'язкового відвідування, вважаючи його найбільш неординарною пам'яткою сучасного мегаполісу!

96-річний художник врятував від зникнення ціле село - фото 294965

96-річний художник врятував від зникнення ціле село - фото 294966

96-річний художник врятував від зникнення ціле село - фото 294967

96-річний художник врятував від зникнення ціле село - фото 294968

96-річний художник врятував від зникнення ціле село - фото 294969

96-річний художник врятував від зникнення ціле село - фото 294970

96-річний художник врятував від зникнення ціле село - фото 294971

96-річний художник врятував від зникнення ціле село - фото 294972

96-річний художник врятував від зникнення ціле село - фото 294973

96-річний художник врятував від зникнення ціле село - фото 294974

96-річний художник врятував від зникнення ціле село - фото 294975

96-річний художник врятував від зникнення ціле село - фото 294976

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Джерело: boredpanda
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