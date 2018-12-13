96-річний художник врятував від зникнення ціле село

Щоб врятувати своє маленьке поселення, один небайдужий мешканець просто взяв у руки пензлик і перетворив це місце на найбільш відвідувану пам'ятку на Тайвані.

Це барачне поселення на Тайвані великою архітектурною витонченістю ніколи не відрізнялося. З часом селище приходило до повного занепаду. У ньому залишилися жити тільки люди похилого віку і ті, хто був дуже прив'язаний до свого будинку.

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Серед цих людей і знайшлася вельми непересічна людина, колишній військовий, який вже 37 років жив у цьому селі. Новина про знесення будинків дуже засмутила жителів поселення, але це була державна програма і протистояти їй вони не могли. І ось тоді 96-річний ветеран Хуань Юнь Фу зважився на дуже неординарний крок, він просто взяв у руки пензлик і фарби і почав розмальовувати стіни свого будинку, з яким незабаром він мав розпрощатися.

Коли всі стіни як усередині будинку, так і зовні були покриті вигадливими картинами, він з легкістю і особливим натхненням почав малювати на доріжках біля будинку і на самій дорозі, плавно переходячи у двори своїх сусідів. Сьогодні ця місцевість стала надзвичайно привабливою для туристів, будь-який гід включає село до списку обов'язкового відвідування, вважаючи його найбільш неординарною пам'яткою сучасного мегаполісу!

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