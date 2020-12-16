Дизайнер створила пряниковий будиночок з Сам удома

Disney + вирішила відзначити ювілей картини Сам удома святковим тортом, або краще сказати – пряниковим будиночком, більш традиційним частуванням на Різдво. Вийшло щось неймовірне!

Грандіозний проєкт замовили британському кондитеру і дизайнеру Мішель Вібово, яка раніше прославилася створенням тортів у вигляді містера Дарсі з Гордості і упередження і Джона Сноу з Гри престолів.

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Мішель вивчила особняк МакКалістерів, таким, яким він був представлений у фільмі Сам удома, а також будинок, в якому знімали фільм. Він розташований в містечку Віннетка, що за 16 кілометрів від міста Чикаго і внесений до списку пам'яток штату Іллінойс. Пряниковий будиночок вийшов довжиною в 1,7 метра, його створення зайняло понад 300 годин, і він повністю їстівний.

Уважні фанати зможуть помітити Кевіна в заметі після падіння з санчат, машину кур'єра з оставки піци, фургончик "мокрих бандитів" Гаррі і Марва, і самих бандитів після зіткнення з павуком-птахоїдом. Також є будиночок на дереві та статуя, яку вічно збивали водії.

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