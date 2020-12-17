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IKEA випустила інструкцію для збирання пряникових будиночків
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Компанія IKEA розробила спеціальні інструкції зі збірки книжкової шафи і ще кількох видів меблів. Але перш ніж їх зібрати, доведеться спекти усі деталі.
За допомогою набору Gingerbread Höme можна відтворити пряникові версії меблів IKEA. Інструкції зі збирання пряникових меблів дуже нагадують справжні.
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До них додаються лекала: їх можна прикласти до тесту та вирізати по них необхідні деталі. Після випікання з них можна зібрати мініатюрні предмети меблів.
Крім того, IKEA розробила 3D-файли, за допомогою яких багаторазові форми для випікання пряникових меблів можна видрукувати на 3D-принтері.
Раніше IKEA випустила набір інструкцій, де детально описується, як будувати форти за допомогою меблів і предметів домашнього ужитку, щоб розважати дітей під час ізоляції.
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