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IKEA випустила інструкцію для збирання пряникових будиночків

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Кожен може створити пряниковий будиночок від IKEA - фото 1
Кожен може створити пряниковий будиночок від IKEA

Компанія IKEA розробила спеціальні інструкції зі збірки книжкової шафи і ще кількох видів меблів. Але перш ніж їх зібрати, доведеться спекти усі деталі.

За допомогою набору Gingerbread Höme можна відтворити пряникові версії меблів IKEA. Інструкції зі збирання пряникових меблів дуже нагадують справжні.

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До них додаються лекала: їх можна прикласти до тесту та вирізати по них необхідні деталі. Після випікання з них можна зібрати мініатюрні предмети меблів.

IKEA випустила інструкцію для збирання пряникових будиночків - фото 439699

Крім того, IKEA розробила 3D-файли, за допомогою яких багаторазові форми для випікання пряникових меблів можна видрукувати на 3D-принтері.

IKEA випустила інструкцію для збирання пряникових будиночків - фото 439698

Раніше IKEA випустила набір інструкцій, де детально описується, як будувати форти за допомогою меблів і предметів домашнього ужитку, щоб розважати дітей під час ізоляції.

IKEA випустила інструкцію для збирання пряникових будиночків - фото 439697

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