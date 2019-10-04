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Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс

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Кімната Індри Спронк - фото 1
Кімната Індри Спронк / virgula

Нідерландська художниця Індра Спронк зі своєю дочкою, яка є прихильницею Гаррі Поттера, три роки тому вирішила перетворити одну стіну її кімнати на Гогвортс. І зробила це!

Те, що починалося з розпису на одній стіні, в якийсь момент вийшло з-під контролю і перетворилося на художній проєкт з облаштування кімнати дочки, який Індра, нарешті, завершила і яким пишається.

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За словами художниці, кілька нападів натхнення і потім дні нелегкої роботи, безліч саморобних речей і кілька поїздок в магазини б/у – все вийшло з-під контролю: немає жодного куточка кімнати, який не був би перетворений на рай для Гаррі Поттера, причому, що важливо, без величезних витрат на дорогі речі.

Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс - фото 359583

Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс - фото 359584

Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс - фото 359585

Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс - фото 359586

Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс - фото 359587

Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс - фото 359588

Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс - фото 359589

Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс - фото 359590

Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс - фото 359591

Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс - фото 359592

Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс - фото 359593

Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс - фото 359594

Днями актор Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, опублікував у своєму Instagram архівне відео зі зйомок. Ці кадри дуже розчулили фанатів магічного всесвіту!

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Джерело: virgula
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