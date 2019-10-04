Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс

Нідерландська художниця Індра Спронк зі своєю дочкою, яка є прихильницею Гаррі Поттера, три роки тому вирішила перетворити одну стіну її кімнати на Гогвортс. І зробила це!

Те, що починалося з розпису на одній стіні, в якийсь момент вийшло з-під контролю і перетворилося на художній проєкт з облаштування кімнати дочки, який Індра, нарешті, завершила і яким пишається.

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За словами художниці, кілька нападів натхнення і потім дні нелегкої роботи, безліч саморобних речей і кілька поїздок в магазини б/у – все вийшло з-під контролю: немає жодного куточка кімнати, який не був би перетворений на рай для Гаррі Поттера, причому, що важливо, без величезних витрат на дорогі речі.

Днями актор Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, опублікував у своєму Instagram архівне відео зі зйомок. Ці кадри дуже розчулили фанатів магічного всесвіту!

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