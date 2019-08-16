Xiaomi випустила 3D-книгу про Гаррі Поттера

Крім гаджетів Xiaomi інколи випускає по-справжньому неординарні речі. Черговою новинкою китайської компанії стала 3D-книга про Гаррі Поттера, яка потішить шанувальників однойменного роману Джоан Роулінг.

У розкритому стані книга займає площу майже в один квадратний метр.

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За запевненням компанії, в книзі відображено понад 70 класичних сцен з різних частин фільму про хлопчика-чарівника. Розміри ексклюзивного продукту складають 242 х 289 х 60 міліметрів у складеному і +1089 х 867 міліметрів у розкладеному стані.

Усі елементи розкладаються в повноцінні 3D-макети п'яти основних локацій: головний замок, вежа, село Хогвартс, ліс і стадіон для битв у квідич. Сумарна кількість елементів налічує близько тисячі.

Для перегляду книги її доведеться переміщати і взаємодіяти з різними частинами, а окремі сцени потребуватимуть спеціальних 3D-окулярів.

Вартість оригінального подарунка від Xiaomi становить $ 47.

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