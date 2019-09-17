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Запрошення у Гогвортс? Як виглядає найкраща доставка пошти (відео)
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У мережі активно обговорюють ефектне відео з доставкою, про яку мріяв кожен фанатів Поттеріани. Здається, саме так виглядає ідеальна пошта!
На платформі Reddit користувач з ніком Drown_In_The_Void поділився відео із незвичайною доставкою листів, яка швидко підкорює тренди сайту. Всього за 4 години допис зібрав більш як 30 тисяч переглядів та понад 700 коментарів, а все через головного героя відео - сову.
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Саме цей птах спокійно вичікував перед вікном, щоб передати пошту. Здається, у цей момент шанувальники історії про чарівника Гаррі Поттера відчули шалену заздрість, однак навряд чи лист від сови з Гогвортсу. Але обговорення все одно почались через жадібного автора, який навіть не дав смаколик чарівному працівнику пошти.
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