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Компанія Enabot представила робота, який може гратися з дітьми та домашніми улюбленцями
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Компанія Enabot представила "розумного" робота-компаньйона. Його розробили для того, щоб члени сім'ї завжди підтримували зв'язок з близькими. Пристрій під назвою EBO оснащений вбудованою веб-камерою та дозволяє стежити за котом або дитиною.
Більшість функцій робота схожі зі звичайною камерою, яка здатна транслювати картинку віддалено, пише New Atlas. Однак на відміну від інших пристроїв, EBO вміє пересуватися квартирою, при цьому керування здійснюється з будь-якої точки планети за допомогою смартфона.
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Це дозволяє використовувати гаджет в ролі няньки, а також прихованої камери спостереження зі звуком. Завдяки вбудованому динаміку та мікрофону через нього можна спілкуватися.
Фотографії та відео зберігаються на вбудовану карту пам'яті, а за допомогою декількох режимів можна проводити планове патрулювання прилеглої території або окремих кімнат. Крім стеження за дітьми, EBO вміє доглядати й за домашніми тваринами. Від падінь захистить спеціальний датчик, що запобігає скочуванню зі сходинок, а лазерна указка стане справжнім подарунком для нудьгуючої кішки. При низькому заряді робот самостійно вирушає до своєї док-станції.
Вартість незвичайної роботизованою камери стартує з позначки у $ 59, а поставки по всьому світу заплановані у вересні 2021 року. За 24 дні до завершення збору коштів EBO отримав підтримку у кілька десятків разів більшу за необхідну для запуску у виробництво.
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