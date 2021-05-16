Дизайнер розробив гаджет, який стежить за дорогою, поки користувач дивиться в телефон

Студент Лондонського королівського коледжу мистецтв і дизайну Мінвук Пенг випустив гаджет для всіх любителів спілкуватися на ходу. Цей пристрій стежить за дорогою, поки юзер зосереджений на переписці.

Пристрій Пенга виконаний у формі ока і кріпиться на лоб людини, повідомляє Dezeen. Складається гаджет з плати Arduino, гіроскопа, ультразвукового датчика і динаміка. До того ж в корпус вбудований спеціальний механізм – він підіймає і опускає роботизовані повіки в залежності від положення голови.

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Працює система так: коли людина дістає телефон і нахиляє голову, око підіймає повіку і починає стежити. Якщо користувач захопиться і дійде до якої-небудь перешкоди, датчик подасть сигнал, що попереджає про можливе зіткнення.

Проєкт Пенга аж ніяк не комерційний – він не збирається запускати "Третє око" у виробництво. За допомогою абсурдного гаджета він хотів наголосити на тому, як часто люди дивляться в телефони під час руху - настільки, що, вважає він, це саме око виросте у нас саме під час еволюції.

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