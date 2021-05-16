Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Дизайнер розробив гаджет, який стежить за дорогою, поки користувач дивиться в телефон

  • 12
Дизайнер розробив гаджет, який стежить за дорогою, поки користувач дивиться в телефон - фото 1

Студент Лондонського королівського коледжу мистецтв і дизайну Мінвук Пенг випустив гаджет для всіх любителів спілкуватися на ходу. Цей пристрій стежить за дорогою, поки юзер зосереджений на переписці.

Пристрій Пенга виконаний у формі ока і кріпиться на лоб людини, повідомляє Dezeen. Складається гаджет з плати Arduino, гіроскопа, ультразвукового датчика і динаміка. До того ж в корпус вбудований спеціальний механізм – він підіймає і опускає роботизовані повіки в залежності від положення голови.

І ще: Як користування фітнес-трекерами впливає на фізичну активність: дослідження

Працює система так: коли людина дістає телефон і нахиляє голову, око підіймає повіку і починає стежити. Якщо користувач захопиться і дійде до якої-небудь перешкоди, датчик подасть сигнал, що попереджає про можливе зіткнення.

Проєкт Пенга аж ніяк не комерційний – він не збирається запускати "Третє око" у виробництво. За допомогою абсурдного гаджета він хотів наголосити на тому, як часто люди дивляться в телефони під час руху - настільки, що, вважає він, це саме око виросте у нас саме під час еволюції.

Читайте також: Трекер Apple AirTag можна використовувати для відстеження посилок

пропозиції партнерів
Новини