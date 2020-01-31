Huawei заявила, що більше не повернеться до сервісів Google

Під час недавньої прес-конференції у Відні глава Huawei Consumer Business Group в Австрії Ван Фей заявив, що компанія не планує повертатися до використання сервісів Google, навіть якщо їй відновлять ліцензію.

Фей зазначив, що Huawei хоче позбутися залежності від політики США і виключає можливість повернення до екосистеми додатків і сервісів Google.

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Наразі Huawei зосереджена на розвитку своїх мобільних сервісів HMS. Компанія як і раніше буде використовувати версію ОС Android з відкритим вихідним кодом (AOSP) у смартфонах і планшетах, попри наявність власної HarmonyOS.

Згідно зі звітом Huawei, компанія готова витратити близько $ 3 млрд на розробку додатків і вже працює з 4000 розробниками над адаптацією наявних основних додатків Android під магазин додатків Huawei.

HUAWEI продовжить роботу над фірмовим магазином додатків

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що США планує посилити заходи щодо запобігання поставок китайській компанії Huawei зарубіжної продукції, в якій використовуються американські технології. Про це повідомив міністр торгівлі США Вілбур Росс, спілкуючись з журналістами Bloomberg на міжнародному економічному форумі в Давосі.

Спілкуючись з журналістами, Вілбур Росс дав ясно зрозуміти, що готуються нові обмеження, які будуть прийняті відносно американських компаній з метою запобігання постачання обладнанням китайської компанії Huawei. Потім він додав, що уряд США не хоче обмежувати Huawei, але захист національної безпеки понад усе, тим самим зробивши очевидний натяк, що торгова війна з Китаєм тут ні при чому.

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