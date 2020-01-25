У США готують нове обмеження для компанії HUAWEI

Після того, як минулого тижня США і Китай уклали нову торговельну угоду, з'явилася невелика надія на поліпшення ситуації для Huawei, яка мимоволі виявилася втягнутою в торгову війну, і повернення на смартфони китайського виробника сервісів і додатків Google. Зараз все остаточно прояснилося.

Більш того, США планує посилити заходи щодо запобігання поставок китайській компанії Huawei зарубіжної продукції, в якій використовуються американські технології. Про це повідомив міністр торгівлі США Вілбур Росс, спілкуючись з журналістами Bloomberg на міжнародному економічному форумі в Давосі.

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Для початку варто згадати, що США вже тричі відкладали введення санкцій проти Huawei шляхом видачі тимчасових ліцензій на торгівлю з американськими компаніями (дія нинішньої закінчується 16 лютого 2020 року). У період дії ліцензії американські компанії повинні отримувати окремі дозволи на торгівлю з Huawei.

Минулого місяця деякі американські компанії, включаючи Microsoft, отримали від Міністерства торгівлі США ліцензії, що дозволяють їм торгувати з китайським виробником комунікаційного обладнання, якщо це не становить значного ризику для інтересів національної безпеки або зовнішньої політики. Деякі з компаній знайшли обхідний шлях і далі постачали китайську компанію ключовими компонентами.

У США планують накласти нові обмеження на HUAWEI

Спілкуючись з журналістами, Вілбур Росс дав ясно зрозуміти, що готуються нові обмеження, які будуть прийняті відносно американських компаній з метою запобігання постачання обладнанням китайської компанії Huawei. Потім він додав, що уряд США не хоче обмежувати Huawei, але захист національної безпеки понад усе, тим самим зробивши очевидний натяк, що торгова війна з Китаєм тут ні при чому.

На жаль, ніяких подробиць міністр торгівлі США не надав, так що неясно, якого саме роду будуть ці обмеження. Водночас, очевидно, що США давати спуску Huawei не мають наміру. Принаймні зараз. Іншими словами, не чекайте повернення сервісів і додатків Google на смартфони Huawei найближчим часом.

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