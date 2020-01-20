У HUAWEI розповіли, які смартфони отримають EMUI 10

Компанія HUAWEI потішила гарними новинами власників смартфонів, які випускаються під цим брендом. Дізнайтесь, які пристрої отримають оновлення до EMUI 10.

Компанія HUAWEI відома тим, що не поспішає "ховати" пристрої, які вона випустила. Зокрема, мова йде про їхнє регулярне оновлення.

І ще: Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років

У мережі вже з'явився список смартфонів, які гарантована отримають оновлену прошивку EMUI 10, яка працюватиме на базі Android 10. І мова йде про пристрої, які продавалися за межами Китаю. Тобто, про гаджети, доступні на міжнародному ринку.

HUAWEI P30 Pro оновлять до EMUI 10

Перелік смартфонів, які отримають EMUI 10:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20×5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019 (продається в Японії під назвою Huawei nova lite 3)

Huawei P Smart + 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei Nova 4

Утім, у компанії не уточняють, коли ці моделі отримають актуальне оновлення. Лише зазначають, що це має відбутися "в наступні місяці". Ми ж нагадаємо, що зазвичай прошивка виходить спочатку у Китаї, а потім – в інших країнах світу.

Читайте також: У смартфонах HUAWEI може з'явитися реклама