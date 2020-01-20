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У HUAWEI розповіли, які смартфони отримають EMUI 10

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EMUI 10 працюватиме на базі Android 10 - фото 1
EMUI 10 працюватиме на базі Android 10

Компанія HUAWEI потішила гарними новинами власників смартфонів, які випускаються під цим брендом. Дізнайтесь, які пристрої отримають оновлення до EMUI 10.

Компанія HUAWEI відома тим, що не поспішає "ховати" пристрої, які вона випустила. Зокрема, мова йде про їхнє регулярне оновлення.

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У мережі вже з'явився список смартфонів, які гарантована отримають оновлену прошивку EMUI 10, яка працюватиме на базі Android 10. І мова йде про пристрої, які продавалися за межами Китаю. Тобто, про гаджети, доступні на міжнародному ринку.

HUAWEI P30 Pro оновлять до EMUI 10 - фото 381065
HUAWEI P30 Pro оновлять до EMUI 10

Перелік смартфонів, які отримають EMUI 10:

  • Huawei P30 Pro
  • Huawei P30
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 X
  • Huawei nova 5T
  • Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  • Huawei Mate 20×5G
  • Huawei P30 Lite
  • Huawei nova 4e
  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Mate 10 Porsche Design
  • Huawei Mate RS Porsche Design
  • Huawei Mate 20 Lite
  • Huawei P Smart 2019 (продається в Японії під назвою Huawei nova lite 3)
  • Huawei P Smart + 2019
  • Huawei P Smart Pro
  • Huawei P Smart Z
  • Huawei Nova 4

Утім, у компанії не уточняють, коли ці моделі отримають актуальне оновлення. Лише зазначають, що це має відбутися "в наступні місяці". Ми ж нагадаємо, що зазвичай прошивка виходить спочатку у Китаї, а потім – в інших країнах світу.

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Джерело: gsmarena
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