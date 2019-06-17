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Huawei скоротить продаж смартфонів за кордоном майже вдвічі, – Bloomberg

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Цілком імовірно, що Huawei сконцентрується на ринку Китаю - фото 1
Цілком імовірно, що Huawei сконцентрується на ринку Китаю

Американські санкції змусили Huawei задуматися про різке скорочення продажів смартфонів за межами домашнього ринку. Відвантаження можуть скоротитися на 40-60%, повідомляє Bloomberg.

У травні влада США внесла китайського виробника до чорного списку компаній, що загрожують національній безпеці, і заборонила йому використовувати американські технології без спеціального дозволу уряду. Це обмеження набуде чинності 19 серпня.

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Про припинення співпраці з Huawei заявили найбільші партнери: Google, Intel, Qualcomm і низка інших американських компаній. Також Huawei виключають з ключових галузевих асоціацій. Наприклад, з SD Association, некомерційної організації, яка встановлює стандарти карт пам'яті, використовуваних у побутовій електроніці.

Раніше стало відомо, що Huawei не випустить вчасно гнучкий смартфон Huawei Mate X. Причиною цього була названа необхідність провести додаткові тести.

Частка смартфонів Huawei у світі суттєво скоротиться - фото 334921

У травні 2019 року частка смартфонів Huawei на світовому ринку досягла 17%. Вище тільки Samsung (21%). Частка Apple – 12%.

Крім того, Генеральний директор Huawei Жень Чженфей оцінив втрати від скорочення продажів за межами Китаю у $ 30 млрд за два роки. Для порівняння, загальний виторг китайської компанії за 2018 рік склав трохи більше, ніж $ 100 млрд.

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Джерело: bloomberg
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