Huawei Mate X випустять на початку осені, щоб не повторити долю Samsung Galaxy Fold

Компанія Huawei вирішила присвятити більше часу тестуванню конструкції свого складного смартфона Mate X, аби не повторити долю скандального Samsung Galaxy Fold. Саме через це гаджет надійде у продаж на початку осені.

Компанія Samsung досі не оголосила про старт продажів доопрацьованого складного смартфона Galaxy Fold: передбачалося, що прес-конференція з цього питання пройде в кінці місяця, а на полицях магазинів і в операторів він з'явиться в липні, але зараз і такий варіант розвитку подій під питанням. Тим часом, Huawei поки не поспішає запускати у продаж свій варіант складного смартфона – Mate X. За останніми даними, його запуск відкладений до вересня.

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Спочатку планувалося, що Huawei Mate X надійде в продаж в червні, однак за словами представника компанії, фірма вирішила провести додаткові тести разом з операторами стільникового зв'язку і розробниками ПЗ, щоб переконатися, що Mate X, з одного боку, не набереться проблем Samsung Galaxy Fold, а з іншого – ПЗ буде коректно працювати з урахуванням головної особливості моделі – гнучкого екрана. З цієї причини запуск пристрою перенесений на вересень.

Нагадаємо, що Mate X був анонсований до скандальної історії зі США, тому він як і раніше базується на ОС Android. Але, якщо Huawei "буде змушена звернутися до внутрішніх ресурсів, то вони зможуть бути розгорнуті протягом 6-9 місяців". Під цими внутрішніми ресурсами, логічно, розуміється власна операційна система Hongmeng. За останніми даними, вона вийде в жовтні. А це означає, якщо Huawei й справді розглядає зв'язку з Hongmeng і Mate X, то такий смартфон міг би вийти тільки під самий кінець року – це раніше.

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