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Huawei Mate X випустять на початку осені, щоб не повторити долю Samsung Galaxy Fold

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Huawei хоче провести ґрунтовне тестування Mate X - фото 1
Huawei хоче провести ґрунтовне тестування Mate X

Компанія Huawei вирішила присвятити більше часу тестуванню конструкції свого складного смартфона Mate X, аби не повторити долю скандального Samsung Galaxy Fold. Саме через це гаджет надійде у продаж на початку осені.

Компанія Samsung досі не оголосила про старт продажів доопрацьованого складного смартфона Galaxy Fold: передбачалося, що прес-конференція з цього питання пройде в кінці місяця, а на полицях магазинів і в операторів він з'явиться в липні, але зараз і такий варіант розвитку подій під питанням. Тим часом, Huawei поки не поспішає запускати у продаж свій варіант складного смартфона – Mate X. За останніми даними, його запуск відкладений до вересня.

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Спочатку планувалося, що Huawei Mate X надійде в продаж в червні, однак за словами представника компанії, фірма вирішила провести додаткові тести разом з операторами стільникового зв'язку і розробниками ПЗ, щоб переконатися, що Mate X, з одного боку, не набереться проблем Samsung Galaxy Fold, а з іншого – ПЗ буде коректно працювати з урахуванням головної особливості моделі – гнучкого екрана. З цієї причини запуск пристрою перенесений на вересень.

Huawei Mate X покажуть у вересні цього року - фото 334344

Нагадаємо, що Mate X був анонсований до скандальної історії зі США, тому він як і раніше базується на ОС Android. Але, якщо Huawei "буде змушена звернутися до внутрішніх ресурсів, то вони зможуть бути розгорнуті протягом 6-9 місяців". Під цими внутрішніми ресурсами, логічно, розуміється власна операційна система Hongmeng. За останніми даними, вона вийде в жовтні. А це означає, якщо Huawei й справді розглядає зв'язку з Hongmeng і Mate X, то такий смартфон міг би вийти тільки під самий кінець року – це раніше.

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Джерело: mydrivers
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