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Стало відомо, коли покажуть iPhone XI, Samsung Galaxy Note 10 та Google Pixel 4

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Samsung Galaxy Note 10 покажуть наприкінці літа - фото 1
Samsung Galaxy Note 10 покажуть наприкінці літа

Виробники смартфонів, як правило, планують анонс нових моделей заздалегідь, і приховати вже відому інформацію від користувачів їм вдається не завжди. Нещодавно у мережі з'явилася інформація про найгучніші прем'єри смартфонів 2019 року!

Авторитетний інсайдер Еван Бласс опублікував на своїй сторінці в Twitter графік найбільших релізів мобільної індустрії, які відбудуться до кінця поточного року.

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Згідно з "дорожньою картою" американського оператора зв'язку Verizon, Samsung Galaxy Note10 буде представлений у серпні, iPhone XI дебютує в кінці вересня, а презентація Google Pixel 4 відбудеться в жовтні.

Всі ці дати збігаються з попередніми витоками, опублікованими різними інсайдерами. Інших гучних анонсів флагманських моделей, за даними джерела, в поточному році вендорами не заплановано. "Бюджетну" версію iPhone компанія Apple імовірно покаже через кілька тижнів після основної презентації.

Нові iPhone покажуть наприкінці вересня - фото 334555

Раніше компанія Google розсекретила рендер майбутнього флагмана задовго до анонсу практично одночасно з популярними мережевими джерелами. Примітно, що дизайн задньої кришки і форма модуля камери четвертого "пікселя" практично ідентичні рішенням Apple - не виключено, що в другій половині року тренд підхоплять й інші виробники.

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Джерело: BGR
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