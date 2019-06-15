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Huawei P30 Pro отримав нову топову версію: що змінилося

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Huawei P30 Pro отримав приріст оперативної пам'яті - фото 1
Huawei P30 Pro отримав приріст оперативної пам'яті

Huawei P30 Pro дебютував з 8 ГБ оперативної пам'яті - для повноцінного флагмана поточного року цього мало, адже навіть у його молодшого брата, Huawei P30, недавно з'явився варіант з 12 ГБ оперативки. Що ж, аналогічна версія P30 Pro вже теж готова.

Huawei P30 Pro з 12 ГБ оперативної пам'яті помічений у базі китайського регулятора TENAA.

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Це означає, що модель вже може надійти в продаж на домашньому ринку, а далі – й на інших ринках, де пристрої Huawei поки не заборонені.

Huawei P30 Pro отримав 12 ГБ оперативної пам'яті - фото 334542

Про ціни топового варіанту Huawei P30 Pro поки нічого не повідомляється, але він логічно має виявитися найдорожчим. Втім, не виключено, що після виходу цієї версії смартфона інші трохи подешевшають.

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Джерело: Twitter
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