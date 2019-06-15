На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Huawei P30 Pro отримав нову топову версію: що змінилося
-
- 12
Huawei P30 Pro дебютував з 8 ГБ оперативної пам'яті - для повноцінного флагмана поточного року цього мало, адже навіть у його молодшого брата, Huawei P30, недавно з'явився варіант з 12 ГБ оперативки. Що ж, аналогічна версія P30 Pro вже теж готова.
Huawei P30 Pro з 12 ГБ оперативної пам'яті помічений у базі китайського регулятора TENAA.
І ще: Смартфони OnePlus зливали дані своїх власників
Це означає, що модель вже може надійти в продаж на домашньому ринку, а далі – й на інших ринках, де пристрої Huawei поки не заборонені.
Про ціни топового варіанту Huawei P30 Pro поки нічого не повідомляється, але він логічно має виявитися найдорожчим. Втім, не виключено, що після виходу цієї версії смартфона інші трохи подешевшають.
Читайте також: Xiaomi Mi 9T можна буде купити в Україні за "смачною" ціною: коли та де
-
19:33Цей бюджетний овоч підвищує чоловіче лібідо
-
19:06УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ: відео голів і огляд фіналу ЧС з футболу U-20
-
19:00Ось які рослини найкраще очищують повітря вдома
-
18:57Ці заняття допоможуть захистити мозок у зрілому віці
-
18:45УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ онлайн трансляція: дивитись фінал ЧС U-20
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:27Adobe навчила нейромережу розпізнавати портрети, які були відредаговані в Photoshop
-
18:10Гороскоп на 16 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Полуниця – користь і шкода: які вітаміни і властивості мають ягоди
-
17:50Картинки з Днем батька 2019: вітальні листівки та відкритки для тата
-
17:43Стало відомо, коли покажуть iPhone XI, Samsung Galaxy Note 10 та Google Pixel 4
-
17:23Nissan планує "проникнути" в мозок водія
-
16:54Українська балерина Катерина Кухар блиснула ідеальною фігурою
-
16:36Huawei P30 Pro отримав нову топову версію: що змінилося
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:2110 дурних запитань, які ти мріяв поставити кіберспортсмену
-
15:52Несподівана заява: науковці розповіли, чому люди позіхають
-
15:31Mercedes-Benz представив новий потужний кросовер
-
15:13Toyota "навчиться" самостійно глушити двигун
-
14:53Солістка The Hardkiss здивувала мережу фото без макіяжу
-
14:36Киян попередили про сильне забруднення повітря
-
14:14Смартфони OnePlus зливали дані своїх власників
-
13:50Звичайний будівельник із США підірвав мережу
-
13:30Подарунки татові на День батька: найкращі ідеї, що подарувати
-
13:17Зваблива Белла Хадід здивувала незвичним для неї образом
-
19:06УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ: відео голів і огляд фіналу ЧС з футболу U-20
-
16:2110 дурних запитань, які ти мріяв поставити кіберспортсмену
-
13:30Подарунки татові на День батька: найкращі ідеї, що подарувати
-
11:25Україна – Південна Корея: де і коли дивитись фінал чемпіонату світу U-20
-
08:14Якою буде погода 15 червня: точний прогноз по містах
- 14 червня
-
21:447 поз для лінивого сексу влітку
-
18:18Медики розповіли, чому влітку приймати холодний душ – не найкраща ідея
-
16:21Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз
-
14:15Як не варто одягатися чоловікам влітку: стильні поради
-
12:00Цікавий тест: Вгадай, чи це сказав Трамп
-
08:53KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: слухайте новий хіт гурту 2019
-
07:14Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки
- 13 червня
-
21:457 ознак того, що вона вас зраджує
-
17:56Лисий і босий підпільник: улюблені хіти зірки 90-х Андрія Миколайчука
-
15:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
-
13:31Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати окрошку
-
11:00Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
-
09:02Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах
- 12 червня
-
22:57Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч
-
21:24Чого хочуть чоловіки під час сексу: коротка мануалка
-
18:43Експерти розповіли, які загрози ховаються в офісних кондиціонерах
-
16:555 ідей, як провести вихідні влітку
-
14:30Що таке детокс: користь і шкода популярного напою для очищення організму
-
12:10ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
-
10:51Трійця 2019 в Україні: дата, коли будуть вихідні на Зелені свята