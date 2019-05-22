Huawei розповіла про терміни випуску альтернативи Android

Слідом за першими заявами про готовність перейти на власну операційну систему компанія Huawei оприлюднила терміни можливої ​​відмови від Android у своїх гаджетах. Вендор стверджує, що альтернативна ОС не тільки здатна замінити "зеленого робота", а й запропонує вищу продуктивність.

Генеральний директор Huawei по споживчому бізнесу Річард Ю оголосив в суспільній групі вендора в WeChat, що компанія готова до розгортання власної операційної системи для смартфонів та інших пристроїв бренду.

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За даними китайського холдингу Sina Corp, ОС від Huawei сумісна з усіма додатками Android і пов'язаними веб-додатками. Джерело стверджує, що після перекомпіляції Android-додатків для роботи з новою платформою їх продуктивність зросте більш ніж на 60%.

Річард Ю зазначив, що нова ОС буде єдиною платформою для безлічі пристроїв: смартфонів, ПК, планшетів, телевізорів, автомобілів і навіть розумного одягу. Розгортання операційної системи почнеться у період з осені поточного року по весну 2020. Деякі джерела вважають, що програмне забезпечення Huawei буде відгалуженням від проекту AOSP, розповсюджуваного з відкритим вихідним кодом.

Скоро може з'явитися власника ОС від Huawei

Заява Huawei була оголошена після попадання компанії в "чорний список" виробників на території США. Раніше в мережі з'явилася інформація про кодову назву мобільної операційної системи, яка, ймовірно, замінить Android на пристроях вендора.

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