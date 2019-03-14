Huawei представила бюджетний смартфон Nova 4e

Китайська компанія Huawei представила новий бюджетний смартфон Nova 4e. Новинка отримала дисплей діагоналлю 6,15 дюйма з невеликим отвором у ньому для фронтальної камери.

Вартість гаджета складає 300 доларів. В основу пристрою ліг процесор Kirin 710, а об'єм оперативної пам'яті складає від 4 до 6 ГБ.

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Вбудована пам'ять – 128 ГБ. Фронтальна камера отримала об'єктив на 32 Мп, а основна камера включає відразу три об'єктиви – основний на 24 Мп, 8-мегапіксельний з кутом огляду 120 градусів, а також сенсор на 2 Мп. Нагадаємо, старші Huawei P30 і P30 Pro дебютують на спеціальному заході в Парижі 26 березня.

Поряд із роз'ємом USB-C у Huawei Nova 4e є і звичний порт 3,5 мм для підключення навушників. Апаратна платформа Huawei Nova 4e – 12-нанометровій Kirin 710, що використовується в купі інших смартфонів компанії.

Тим часом у мережі опублікували якісні "живі" фото майбутньої новинки від Huawei, які проливають світло на особливості модуля камери смартфона. Мова йде про Huawei P30 Pro.

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