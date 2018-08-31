Huawei показала смартфон Honor Magic 2: характеристики та особливості

Ще в кінці 2016 року компанія Huawei представила незвичайний смартфон Honor Magic. Це був частково концептуальний смартфон, який не став масовим.

Від інших моделей він відрізняється не лише дизайном, але й іншими унікальними функціями та технологіями. Найбільше врадила швидка зарядка, яка за 20 хвилин поповнювала акумулятор на 70% (і це у 2016 році).

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Huawei показала смартфон Honor Magic 2 / The Verge

Лише нещодавно Oppo випустила Find X Lamborghini Edition, який може похизуватися подібною зарядкою (вона навіть швидша), але до цього півтора року Honor Magic був єдиним у світі смартфоном з надшвидкою зарядкою.

Huawei показала смартфон Honor Magic 2 / The Verge

І ось в останній день літа – 31 серпня – компанія Huawei несподівано показала Honor Magic 2. Пристрій зовні нагадує той же Oppo Find X. Як реалізована основна камера, поки не зрозуміло, а ось фронтальна – аналогічно з топовим пристроєм компанії Oppo. Завдяки цьому спереду лише екран. Також відомо, що гаджет отримає 40-ватну зарядку (в Oppo – на 50 Вт) і процесор Kirin 980.

Huawei показала смартфон Honor Magic 2 / The Verge

Вийде Honor Magic 2 до кінця року, але точної дати немає.

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