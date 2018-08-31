Чим особливий новий процесор Huawei Kirin 980

У рамках виставки IFA 2018 у Берліні компанія Huawei презентувала новий флагманський процесор HiSilicon Kirin 980.

Це перший у світі чипсет, виконаний по передовому 7-нм техпроцесу, який забезпечує більшу продуктивність при меншому споживанні енергії. До складу чипа увійшла нова графіка Mali, яка також стала потужнішою й енергоефективнішою.

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До складу Kirin 980 входять вісім ядер: два високопродуктивних Cortex-A76, два енергоефективних Cortex-A76 і чотири малопотужних Cortex-A55. Виробник не розкриває тактову частоту процесора, але запевняє, що вона виросла в порівнянні з попередником.

Крім того, в новинці реалізована технологія Flex-Scheduling, яка відповідає за те, щоб при виконанні будь-якого завдання були залучені потрібні ядра. Завдяки цьому має зрости як продуктивність, так і автономність. За словами Huawei, Kirin 980 на 37% могутніше торішнього Kirin 970.

Чим особливий новий процесор Huawei Kirin 980 / gsmarena

За графіком у Kirin 980 відповідає новий відеоприскорювач Mali-G76. У порівнянні з Mali-G72, використовуваному в Kirin 970, він став на 46% могутнішим, а його енергоефективність зросла на 178%. Крім того, в цьому прискорювачі застосована технологія автоматичного підвищення частоти при запуску ігор.

Kirin 980 також отримав підтримку оперативної пам'яті LPDDR4X з частотою 2133 МГц і подвійний блок нейронних обчислень Dual-Brain Power. Останній здатний розпізнати до 4500 зображень на хвилину, що приблизно на 120% швидше, ніж у випадку з Kirin 970.

Чим особливий новий процесор Huawei Kirin 980 / gsmarena

Новий процесор також включає модем LTE Cat. 21 з максимальною швидкістю передачі 1,4 Гбіт/с і підтримує Wi-Fi до 1,732 Гбіт/с. Крім того, Huawei використала новий процесор обробки зображень, що підвищує якість одержуваних фотографій.

Першими пристроями на базі Kirin 980 стануть смартфони Mate 20 і Mate 20 Pro, які покажуть в жовтні.

Крім Kirin 980 компанія Huawei показала на IFA 2018 нові варіанти P20 Pro в чотирьох додаткових кольорах: білий, градієнтний і зі шкіряною задньою кришкою чорного та коричневого кольору. Крім того, були представлені смарт-колонка AI Cube і GPS-трекер Huawei Locator.

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