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Флагман Xiaomi Mi Mix 3: з'явився перший рендер

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Xiaomi Mi Mix 3 - фото 1
Xiaomi Mi Mix 3 / chudo.tech

Китайський виробник реалізував в ньому новий прорив в дизайні. Початок продажів гаджета очікується до кінця жовтня.

У мережі був опублікований рендер майбутнього флагманського смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Судячи по зображенню, виробник зробив черговий прорив в дизайні гаджета, ще більше зменшивши рамки.

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Картинка дозволяє розглянути, що нижня рамка все ж дещо ширша, ніж бічні. При цьому селф-камера розташована не на передній панелі, а на слайдер, що виїжджає і який зсувається вгору, розкриваючи подвійний модуль і динамік.

Перший рендер Xiaomi Mi Mix 3 - фото 273310
Перший рендер Xiaomi Mi Mix 3

Що стосується інших характеристик, то поки очікується, що майбутній флагман отримає процесор Snapdragon 845 від Qualcomm з 8 ГБ оперативної пам'яті, і 128 ГБ вбудованої.

Зараз невідомо, якою буде ціна на новий топовий гаджет китайського виробника. Продажі новинки, ймовірно, почнуться в кінця жовтня.

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Джерело: androidauthority
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