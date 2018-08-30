Смартфон Xiaomi Pocophone F1 установив рекорд з продажу

За допомогою індійського онлайнового майданчика Flipkart була продана перша партія смартфонів Pocophone F1. Продажі, традиційно для Xiaomi, тривали недовго.

Менш ніж за п'ять хвилин інтернет-магазин розпродав усі смартфони з першої партії на загальну суму понад 200 крор (2 мільярди індійських рупій). І це найбільший і найшвидший продаж флагмана в історії онлайн-магазину.

І ще: Ось чому варто купити новий флагманський смартфон Poco F1

Як завжди, при таких анонсах компанія не розголошує кількість пристроїв. Але завдяки тому, що відома загальна вартість партії, можна підрахувати приблизну цифру. Навіть якщо взяти, що перша партія повністю складалася з найдорожчих версій, то мінімальний обсяг становить 68 965 штук. Якщо ж продавали лише базову версію – 100 тисяч штук. Реальний же показник коливається на рівні 84 тисяч смартфонів.

#POCOF1: thank you all for a fantastic response to the first sale!



We're happy to announce that we generated ₹200+ cr in less than 5 minutes today, making this the BIGGEST & FASTEST flagship sale ever on @Flipkart!



Thank you, Masters Of Speed. Next sale is on 5th September! pic.twitter.com/cydGtGjlb6 — POCO India (@IndiaPOCO) 29 серпня 2018 р.

Наступна партія смартфонів Pocophone F1 повинна надійти в продаж в Індії 5 вересня. В цей же день новинка Xiaomi повинна стати доступною для покупки і на українському ринку.

Нагадаємо, у нас базова версія на 6+64 ГБ буде коштувати 9 999 грн.

Ця модель, яку вже встигли розібрати, в цілому буде продаватися в 62 країнах світу. Буде цікаво подивитися на підсумковий результат продажів Pocophone F1.

Читайте також: Xiaomi Pocophone F1 розглянули зсередини