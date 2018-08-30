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Смартфон Xiaomi Pocophone F1 установив рекорд з продажу

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Poco F1 б'є рекорди - фото 1
Poco F1 б'є рекорди / FOE

За допомогою індійського онлайнового майданчика Flipkart була продана перша партія смартфонів Pocophone F1. Продажі, традиційно для Xiaomi, тривали недовго.

Менш ніж за п'ять хвилин інтернет-магазин розпродав усі смартфони з першої партії на загальну суму понад 200 крор (2 мільярди індійських рупій). І це найбільший і найшвидший продаж флагмана в історії онлайн-магазину.

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Як завжди, при таких анонсах компанія не розголошує кількість пристроїв. Але завдяки тому, що відома загальна вартість партії, можна підрахувати приблизну цифру. Навіть якщо взяти, що перша партія повністю складалася з найдорожчих версій, то мінімальний обсяг становить 68 965 штук. Якщо ж продавали лише базову версію – 100 тисяч штук. Реальний же показник коливається на рівні 84 тисяч смартфонів.

Наступна партія смартфонів Pocophone F1 повинна надійти в продаж в Індії 5 вересня. В цей же день новинка Xiaomi повинна стати доступною для покупки і на українському ринку.

Нагадаємо, у нас базова версія на 6+64 ГБ буде коштувати 9 999 грн.

Ця модель, яку вже встигли розібрати, в цілому буде продаватися в 62 країнах світу. Буде цікаво подивитися на підсумковий результат продажів Pocophone F1.

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Джерело: gsmarena
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