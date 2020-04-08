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У HUAWEI пояснили, чому P40 Pro не отримав 120-герцовий екран
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Виконавчий директор Huawei Consumer Business Group Юй Чендун, відоміший у світі як Річард Ю (Richard Yu), у свіжому інтерв'ю пояснив, чому в HUAWEI P40 Pro них не використовуються екрани з частотою оновлення зображення 120 Гц.
Юй Чендун заявив, що компанія розглядала і мала можливість використовувати у Huawei P40 Pro і Huawei P40 Pro + екрани з частотою оновлення зображення 120 Гц. Однак компанія відмовилася від цієї ідеї, чому лідер Huawei особисто дуже радий. За його словами, не варто гнатися за вищою частотою, оскільки потрібно думати про всі характеристики.
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Головна причина, через яку Huawei відмовилася від використання екранів з частотою 120 Гц у своїх флагманських смартфонах, полягає в часі роботи смартфона від одного заряду. Цей показник стає істотно нижчим при вищій частоті. Крім того, тести показали, що екран з частотою 90 Гц демонструє максимально плавне зображення у всіх сценаріях, при цьому не так сильно позначається на часі автономної роботи, як 120-герцовий дисплей.
Зауважимо, Huawei P40, P40 Pro і P40 Pro + вийшли у Китаї за значно привабливішою ціною, ніж в Європі. Крім того, ці смартфони отримали фінальну версію EMUI 10.1 з цікавими змінами. Для користувачів Європи ці пристрої можуть здатися не вельми привабливими через відсутність Google сервісів. Їм на зміну прийшов фірмовий магазин HUAWEI.
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