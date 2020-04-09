Відомий аналітик розповів про фішки майбутнього HUAWEI Mate 40

Зовсім недавно HUAWEI представила флагманську лінійку смартфонів P40, але у мережі вже почали з'являтися чутки про майбутній Mate 40, вихід якого очікується ближче до кінця року. Цікавою інформацією про наступні флагмани китайської компанії поділився аналітик Мінг Чи-Куо.

За словами інсайдера, серія Mate 40 отримає наступний флагманський процесор Kirin 1020, презентація якого має відбутися пізніше у цьому році.

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Чип має кодову назву Baltimore і, як очікується, буде виконаний по 5-нм техпроцесу і заснований на ядрах Cortex-A77 або Cortex-A78. Передбачається, що це забезпечить приріст продуктивності на 15% і зниження енергоспоживання на 30% у порівнянні з Kirin 990.

Mate 40 отримає ще потужнішу начинку

Мінг Чи-Куо вважає, що у Mate 40 з'явиться нова технологія лінз FreeForm. Як повідомляється, об'єктиви "вільної форми" дозволять усунути дисторсію на знімках та втрату різкості по краях кадру, властиву ширококутним лінзам. Більш того, HUAWEI прагне домогтися нульової хроматичної аберації і нульового він'єтування.

Вихід HUAWEI Mate 40 очікується восени, але через епідемію коронавірусу та порушення ланцюжка поставок реліз може дещо затриматися.

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