Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Huawei оголосив дату презентації нових смартфонів лінійки Mate 30

  • 9
Huawei Mate 30 покажуть за лічені дні - фото 1
Huawei Mate 30 покажуть за лічені дні

До офіційного анонсу лінійки Mate 30 залишилися лічені дні. Тому не дивно, що напередодні презентації з'являється все більше інформації про новинки. Тепер же ми знаємо точну дату релізу смартфонів Huawei.

Анонс смартфонів лінійки Mate 30 відбудеться 19 вересня у Мюнхені.

І ще: Huawei Mate 30 засвітився на живих фото

Компанія Huawei розмістила інформацію про презентацію нових пристроїв у своєму Twitter. Компанія вестиме пряму трансляцію заходу на сайті.

З чуток, через внесення китайського виробника техніки в "чорний список" на Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro не будуть встановлені сервіси Google Play, пошук Google і пошта Gmail. При цьому на пристрої встановлять ​​операційну систему Android. Смартфони оснащені чипсетом Kirin 990. Очікується, що вендор представить його на берлінському заході IFA на початку вересня.

Також є ймовірність, що на презентації в Мюнхені буде оголошена й дата початку продажів удосконаленого складного смартфона Huawei Mate X.

Читайте також: Рік з бестселером Xiaomi Redmi Note 5: ТОП, який вартує кожної витраченої копійки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
100 днів Зеленського: велике інтерв'ю президента з Бокланом
  • 01 вересня, 15:15
  • 248
Рік з бестселером Xiaomi Redmi Note 5: ТОП, який вартує кожної витраченої копійки
  • 31 серпня, 12:15
  • 202
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1725655
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Україна Новини