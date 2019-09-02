Huawei оголосив дату презентації нових смартфонів лінійки Mate 30

До офіційного анонсу лінійки Mate 30 залишилися лічені дні. Тому не дивно, що напередодні презентації з'являється все більше інформації про новинки. Тепер же ми знаємо точну дату релізу смартфонів Huawei.

Анонс смартфонів лінійки Mate 30 відбудеться 19 вересня у Мюнхені.

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Компанія Huawei розмістила інформацію про презентацію нових пристроїв у своєму Twitter. Компанія вестиме пряму трансляцію заходу на сайті.

З чуток, через внесення китайського виробника техніки в "чорний список" на Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro не будуть встановлені сервіси Google Play, пошук Google і пошта Gmail. При цьому на пристрої встановлять ​​операційну систему Android. Смартфони оснащені чипсетом Kirin 990. Очікується, що вендор представить його на берлінському заході IFA на початку вересня.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019

Також є ймовірність, що на презентації в Мюнхені буде оголошена й дата початку продажів удосконаленого складного смартфона Huawei Mate X.

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