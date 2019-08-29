Huawei Mate 30 Pro надійде у продаж без сервісів Google: аналітики

Флагманський смартфон Huawei Mate 30 Pro буде представлений без ліцензійної версії Android і сервісів Google, – повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на заяву представника американської корпорації. Ця новина може не вельми сподобатися тим, хто марив про новинку від Huawei.

Для користувачів відсутність сервісів Google унеможливить користуватися низкою функцій і додатків, включаючи Google Play, Google Maps, Gmail і інших звичних програмних компонентів Android-пристроїв. Компанія Huawei офіційно прокоментувала ситуацію, що склалася.

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За даними джерела, відмова Google надати ліцензію на використання своїх сервісів у програмному забезпеченні майбутньої новинки пов'язана з потраплянням Huawei у чорний список міністерства торгівлі США. Reuters зазначає, що раніше надане 90-денне відтермінування санкцій не поширюється на майбутні продукти китайського вендора, включаючи смартфони лінійки Mate 30 Pro.

Зазначимо, що HONOR 20 Pro надійшов у продаж після введення заборон, але до моменту випуску він уже був сертифікований Google.

Раніше топ-менеджер Huawei заявив, що компанія планує використовувати Android як основну платформу. Власну операційну систему Harmony OS представник вендора назвав "планом Б" на випадок можливих санкційних заборон.

Huawei Mate 30 може вийти на глобальний ринок без сервісів Google

Нашим пріоритетним вибором для мобільних пристроїв, як і раніше, залишається операційна система Android і її екосистема. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями, ми очікуємо запуск наших нових продуктів у найближчому майбутньому, – повідомили представники компанії.

Очікується, що Huawei зможе використовувати версію Android з відкритим вихідним кодом, не порушуючи санкцій, але сервіси Google на європейському ринку можуть використовуватися лише по платній ліцензії пошукового гіганта.

Для продовження партнерських відносин з Huawei американським компаніям необхідно отримати спеціальний дозвіл від американських регуляторів. Як повідомляє джерело, запит на отримання таких ліцензій уже подали 130 компаній зі США, але жоден з них не був схвалений владою.

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