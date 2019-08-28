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Huawei Mate 30 засвітився на живих фото
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У мережі з'явилися реальні знімки неанонсованого флагманського смартфона Huawei Mate 30. Зображення дозволяють розглянути задню панель гаджета, включаючи квадратний фотомодуль.
На ресурсі Slashleaks з'явилося кілька фотографій неанонсованого смартфона Huawei Mate 30. Апарат на знімках помітно відрізняється від рендерів, поширених напередодні, – на нових кадрах фотомодуль має більш звичний вигляд. Яка це саме з моделей – звичайна чи Pro-версія, невідомо.
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Згідно з даними, Huawei Mate 30 буде працювати на чіпі Kirin 990, інші джерела стверджують, що новинка отримає 7-нм процесор Kirin 985. Представити нове покоління смартфонів серії Mate повинні в кінці вересня цього року.
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