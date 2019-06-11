Huawei готується до відмови від Google Play, – ЗМІ

Незабаром після оголошення про припинення партнерських відносин з Google, компанія Huawei розповіла про власну альтернативу мобільної ОС від пошукового гіганта. Тепер, судячи з нового витоку, китайський вендор активно наповнює свій магазин додатків.

Портал XDA-Developers з посиланням на власні джерела опублікував електронного листа, що розсилається Huawei розробникам ПЗ для Android.

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Згідно з текстом документа, виробник смартфонів пропонує їм розміщувати свої додатки у власному магазині AppGallery. За словами Huawei, така співпраця забезпечить розробникам охоплення понад 350 мільйонів проданих раніше пристроїв вендора, "близько половини" яких припадає на західні ринки, і 270 мільйонів активних користувачів.

Зі свого боку компанія обіцяє повну підтримку при публікації додатків у магазині, нагадуючи, що спільнота розробників AppGallery налічує вже 560 000 учасників. Не виключено, що компанія готує базу додатків для альтернативної мобільної ОС власної розробки, перші скріншоти якої вже витекли у мережу раніше.

Минулого тижня Google активно виступила за відновлення співпраці з Huawei, яка, у свою чергу, заперечує законність санкцій з боку уряду США в американському суді.

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