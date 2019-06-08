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З’явилися перші скріншоти альтернативи Android для Huawei

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Нова ОС не сильно відрізняється зовні від EMUI - фото 1
Нова ОС не сильно відрізняється зовні від EMUI

У мережі почали з'являтися перші витоки про операційну систему Huawei, відому як HongMeng OS (для китайського регіону) або Ark OS (для глобального ринку). Раніше стали відомі деякі технічні особливості нової платформи, а тепер у користувачів з'явилася можливість оцінити, як це буде виглядати.

На скріншотах показаний розділ налаштувань з усіма встановленими програмами і меню «Про програму».

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Видно, що інтерфейс істотно не відрізняється від EMUI – фірмової оболонки Huawei. Також помітно, що в системі є програми першої необхідності: календар, годинник, браузер, погода, поштовий клієнт, телефон, нотатки та інші.

З’явилися перші скріншоти альтернативи Android для Huawei - фото 332802

Цікаво, що в описі додатків вказана сумісність з «Android Green Alliance» – ініціативи Huawei, Alibaba, Baidu, Tencent і Netease зі створення екосистеми сумісного програмного забезпечення.

З’явилися перші скріншоти альтернативи Android для Huawei - фото 332803

Раніше повідомлялося, що реліз ОС від Huawei може відбутися вже восени. Утім, в компанії сподіваються, що до цього не дійде і вона зможе і далі використовувати Android і Windows. До слова, Google звернулася до влади США з проханням зняти з Huawei всі обмеження на співпрацю з американськими компаніями.

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Джерело: mydrivers
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