З’явилися перші скріншоти альтернативи Android для Huawei

У мережі почали з'являтися перші витоки про операційну систему Huawei, відому як HongMeng OS (для китайського регіону) або Ark OS (для глобального ринку). Раніше стали відомі деякі технічні особливості нової платформи, а тепер у користувачів з'явилася можливість оцінити, як це буде виглядати.

На скріншотах показаний розділ налаштувань з усіма встановленими програмами і меню «Про програму».

І ще: Назвали новий найпотужніший смартфон: Xiaomi Mi9 EE випав з топу

Видно, що інтерфейс істотно не відрізняється від EMUI – фірмової оболонки Huawei. Також помітно, що в системі є програми першої необхідності: календар, годинник, браузер, погода, поштовий клієнт, телефон, нотатки та інші.

Цікаво, що в описі додатків вказана сумісність з «Android Green Alliance» – ініціативи Huawei, Alibaba, Baidu, Tencent і Netease зі створення екосистеми сумісного програмного забезпечення.

Раніше повідомлялося, що реліз ОС від Huawei може відбутися вже восени. Утім, в компанії сподіваються, що до цього не дійде і вона зможе і далі використовувати Android і Windows. До слова, Google звернулася до влади США з проханням зняти з Huawei всі обмеження на співпрацю з американськими компаніями.

Читайте також: У Google розповіли про вірус, який заражає смартфони на заводі