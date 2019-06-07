Компанія Facebook заборонила встановлювати свої додатки у смартфони Huawei

Facebook Inc більше не дозволяє попередньо встановлювати свої додатки на телефонах Huawei, що стало черговим ударом по китайському технологічному гіганту. У список цих додатків входить не тільки Facebook, але й Instagram з WhatsApp.

Користувачі Facebook, у яких вже є телефони Huawei, зможуть використовувати його програми та отримувати оновлення. Але на нових телефонах Huawei більше не буде попередньо встановлених додатків Facebook, WhatsApp і Instagram. Заборона Facebook, поширюється на будь-який телефон Huawei, який ще не вийшов з заводу. У Facebook відмовилися коментувати, коли відбулося припинення.

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На нові смартфони Huawei не можна буде встановлювати додатки компанії Facebook

Постачальники смартфонів часто укладають комерційні угоди, щоб попередньо встановити популярні додатки, такі як Facebook. Додатки, серед яких є і Twitter та Booking.com, також поставляються попередньо встановленими на телефонах Huawei на багатьох ринках. Twitter Inc відмовився від коментарів, Booking Holdings не відповіли на запит.

Рішення Facebook послаблює перспективи продажів Huawei Technologies Co Ltd, чий бізнес в області смартфонів став найбільшим джерелом доходу в минулому році завдяки активному росту в Європі і Азії.

Покупці поточних моделей телефонів Huawei, на яких попередньо не встановлено Facebook, все одно зможуть завантажити його з Google Playstore. Однак майбутні версії телефонів Huawei не матимуть доступу до Google Playstore і його додатків, якщо уряд США не змінить курс.

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