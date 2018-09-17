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Huami Amazfit Health Band 1S – бюджетна відповідь на Apple Watch Series 4
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Разом з новим смарт-годинником Amazfit Verge компанія Huami представила фітнес-трекер Health Band 1S. Це покращена версія торішньої моделі Health Band, що отримала низку важливих змін.
Однією з ключових функцій є можливість зняття електрокардіограми, як у нещодавно представлених Apple Watch Series 4. Щоправда, ціна на гаджети відрізняється в рази.
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Зовні новинка ідентична торішній моделі. У трекера такий же невеликий 0,42-дюймовий OLED-екран, вставлений у силіконовий ремінець. Як і оригінальний Amazfit Health Band, модель 1S оснащена функцією зняття електрокардіограми. Для цього необхідно надіти трекер на руку і прикласти палець другої руки до металевої вставки під екраном. Результати вимірювань можна переглянути в фірмовому мобільному додатку на смартфоні.
Крім електрокардіографа в Amazfit Health Band 1S є і традиційний датчик серцебиття. За запевненням виробника, його точність зросла до 98%, а енергоспоживання зменшилася на 80%. В одному з режимів роботи трекер може відстежувати пульс цілодобово, а технологія штучного інтелекту аналізує його і повідомляє про виявлення будь-яких аномалій.
Вбудованого акумулятора на 95 мАг вистачає до 7 днів автономної роботи гаджета за умови помірного використання. На повну зарядку йде близько 2,5 години. Корпус трекера виконаний за стандартом IP67, що захищає його від тривалих занурень у воду на невелику глибину.
Huami Amazfit Health Band 1S вже надійшов у продаж в Китаї за ціною близько $ 101.
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