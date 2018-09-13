Як виглядає стильний Apple Watch Series 4: ціна

Apple анонсувала четверте покоління годинника Apple Watch.

Цього разу Apple Watch здобув ще більший дисплей, просунуті матеріали і розширену функціональність завдяки watchOS 5.

І ще: Нові iPhone XS, iPhone XR і iPhone XS Max від Apple: характеристики

Ключовими особливостями аксесуара нового покоління також стали функція ЕКГ (сканує частоту серцевого ритму, дозволяючи моніторити перебіг деяких захворювань і за необхідності звертатися з цими результатами до лікаря) і підтримка LTE для постійного з'єднання з мережею.

Apple анонсувала четверте покоління годинника Apple Watch

Apple анонсувала четверте покоління годинника Apple Watch

На жаль, обидві ці переваги неактуальні для України. В нашій країні у продажу будуть представлені версії тільки з GPS. Завдяки оновленим датчикам Series 4 зможе в реальному часі визначити, якщо власник впав і запропонують викликати допомогу. Годинник з GPS буде коштувати у США $399 і Apple Watch Series 4 з LTA $499. До речі, Apple Watch Series 3 тепер буде доступний за $279.

Читайте також: Apple обіцяє безкоштовно відремонтувати браковані iPhone