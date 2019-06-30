Хто зіграє Шерлока у новому фільмі про детектива

Що відомо про новий фільм про Шерлока

Поки фанати чекають на нову появу Роберта Дауні-молодшого та Бенедикта Камбербетча в образі знаменитого детектива Шерлока Холмса, згодом може вийти стрічки про життя молодшої сестри вигаданого генія. Хто виконає головні ролі – читайте далі.

За останні роки фільми та серіали про Шерлока Холмса отримали не меншу популярність, аніж традиційні детективи, а головна роль приносила акторам чималу популярність. Невдовзі ж з'явиться свіжа стрічка, яка розповість про молодшу сестру Шерлока та Майкрофта Холмсів. Фільм під назвою "Енола Холмс" зніматиме талановитий режисер Гаррі Бредбір, якому належать серіали "Погань" та "Вбиваючи Єву".

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А от акторський склад викликає справжній захват, адже Шерлока зіграє Генрі Кевілл (Супермен з екранізації коміксів DC), юною Енолою стане Міллі Боббі Браун (Дуже дивні справи), а їх матір – розкішна Хелена Бонем Картер.

Поки відомо, що зйомки завершаться в цьому році, однак дату виходу все ще тримають у таємниці, як і сам сюжет. До слова, фільм базується на серії книг Ненсі Спрінгер "Енола Холмс".

Супермен та 11 зіграють у новому фільму про Шерлока

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