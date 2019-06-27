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Помаранчевий – хіт сезону 7: вийшов трейлер фінального сезону серіалу

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Новий сезон розповість про адаптацію героїнь поза в'язницею - фото 1
Новий сезон розповість про адаптацію героїнь поза в'язницею

Літо – відмінна пора для того, аби провести спекотні дні або на пляжі, насолоджуючись сонцем, або переглядаючи улюблені серіали вдома, ховаючись від міської метушні. У Netflix знають, що потрібно нам, тому готують нас до виходу фінального сезону серіалу "Помаранчевий – хіт сезону".

Офіційний трейлер популярного серіалу з'явився на YouTube-каналі Netflix. "Помаранчевий – хіт сезону" у сьомому сезоні продовжить розповідати про непросту долю головних героїнь, які вже встигли стати частиною нашого життя.

І ще: Чим закінчилися серіали, які ми дуже любили, але так і не додивились

У сьомому сезоні жінки з в'язниці Лічфілд змирилися з тим, що це місце змінило їх назавжди. Пайпер (головна героїня) намагається повернутися до нормального життя, дружба Таші та Сінді все ще висить на волосинці, а у решти героїнь теж не все йде як по маслу.

Помаранчевий – хіт сезону 7: дивіться трейлер популярного серіалу:

Зазначимо, що прем'єра сьомого сезону серіалу "Помаранчевий – хіт сезону" запланована на 26 липня. Тож, чекати залишилося не так уже й багато. Хоча, кого ми тут обдурюємо ;)

Проходьте тест: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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