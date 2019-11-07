Хто став найстильнішим чоловіком України: фото переможця

Телеведучий Володимир Остапчук став найстильнішим чоловіком України, а фанати залишилися в захваті!

Володимир Остапчук, відомий український телеведучий та учасник шоу "Танці з зірками" активно веде сторінку в Instagram.

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Нещодавно знаменитість засмутив прихильників несподіваною новиною: він розлучається з дружиною Оленою Войченко після 12 років шлюбу. Однак артист продовжує вести активне соціальне життя, а на днях став "Найстильнішим чоловіком країни" за версією модного видання ELLE Ukraine.

"Спасибі журналу @elle_ukraine за цю круту нагороду #ellemanawards", – лаконічно підписав Остапчук. Фоловери не пройшли повз: "Сподіваюся, скоро буде така ж фотографія з кубком Танці з зірками", "Вітаю, це приємна новина", "Браво!", "Вітаю з заслуженою нагородою", "Любимо, цінуємо, заслужено", "Мої вітання. Ти, як ніхто інший цього заслуговуєш!".

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