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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Танці з зірками: Остапчук перевтілився на Олега Винника у пристрасному танго

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Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова - фото 1
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / instagram

Другий випуск третього сезону шоу Танці з зірками не обійшовся без кумедного тролінгу. Український ведучий і учасник проєкту Володимир Остапчук розвеселив мережу кумедною пародією на Олега Винника, станцювавши пристрасне танго під знамениту "Вовчицю".

Так, Остапчук разом зі своєю партнеркою Ілоною Гвоздьовою виконали запальне танго під хіт Олега Винника "Вовчиця". Танець пари викликав бурхливі овації в залі, а судді шоу поставили парі тільки 22 бали.

До слова: Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 2 випуск шоу

Для правдоподібності телеведучий доповнив свій образ перукою, зімітувати фірмову зачіску Винника, а також яскравий червоний костюм. Остапчук в ефектному номері також старався повторювати рухи головного підкорювача жіночих сердець.

Читайте також: Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у другому прямому ефірі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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