Хто старіє швидше: несподівана відповідь учених

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Британські науковці виявили, що деякі люди старіють значно швидше, аніж інші. Детальніше читайте далі.

Дослідники з Університетського коледжу в Лондоні упродовж 10 років стежили за життям 5 тисяч британців віком від 52 років з різним достатком.

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Всіх піддослідних розділили на чотири групи: найбагатші (середні статки більше як 830 тисяч доларів). заможні (близько 310 тисяч доларів), звичайну (близько 180 тисяч доларів) і найбідніші (32 тисячі доларів).

Приблизно через 8 років представники останньої групи почали скаржитись на погіршення когнітивних здібностей, погіршення фізичних показників, соціальних умінь та емоційного добробуту. Ці люди відчували погіршення пам'яті, мови, органів чуття, а також сили в руках. Тобто люди, яким бракує фінансів, починають старіти значно швидше, аніж їхні заможні однолітки.

Відзначається, що у бідних верств на 38% частіше виявляли зниження швидкості ходьби, а також на 6% частіше проблеми із зором. Також всі заможні літні люди зберегли всі соціальні зв'язки під час експерименту, а от бідні втратили частину друзів та менше часу виділяли на спілкування. Також в останніх частіше проявлялись симптоми депресії.

Чому ж багаті люди старіють повільніше? Все завдяки вільному доступу до спортзалів, культурних ресурсів, відпочинку на природі. Також упродовж життя у них виникає менше стресів.

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