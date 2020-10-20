Швидкий тест: виберіть картку і дізнайтесь, чого від вас хочуть інші

Навіть швидкий розважальний тест допоможе розібратись у власних думках. Якщо ви хочете знати, чого від вас хочуть близькі люди, просто оберіть одну з карт та прочитайте її значення.

Якщо зараз у вашому житті трапилась ситуація, коли ви не знаєте, як діяти і чого хоче від вас оточення, то можна спробувати знайти рішення у цьому легкому тесті з картами. Оберіть першу, яка припала до душі, та прочитайте її розшифровку під зображенням.

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Карта №1. Якщо ви обрали цю карту, то цілком можливо, що саме зараз ваші близькі намагаються обмежити вашу свободу. Це зовсім не позитивна річ, тому дуже важливо пояснити та показати, що вас потрібно поважати та розуміти. Жодні стосунки не можуть існувати щасливо, якщо партнери у них не на одному рівні. Якщо ж цей вантаж надто довго заважає вам рухатись вперед, то пора робити висновки.

Карта №2. Зараз оточення може очікувати хоча б якийсь прояв ініціативи. Люди хочуть, щоб ви взяли на себе відповідальність за спільне рішення. Але варто розуміти, що такі речі покладають відповідальність не лише на вас, а на кожного. Тому не варто старатись працювати та жертвувати собою лише заради того, щоб всі були про вас хорошої думки. Це може виявитись звичайною ілюзією.

Карта № 3. Люди хочуть покластись на вас та обговорити певні проблеми, сподіваючись, що ви знайдете спосіб їх вирішення. Звісно ж, варто бути відкритим та проявляти підтримку, але краще не одразу видавати способи вирішення. Адже часто все залежить від суті проблеми, тому важливо потурбуватись про свою репутацію. Тому вмикайте холодний розум та оцінюйте ситуацію віддалено.

Карта №4. Люди дуже цінують вас за те, що у будь-якій ситуації ви можете дати щиру рекомендацію чи допомогти із проблемами. Все завдяки мудрості та рівню знань, які дозволяють вам швидше рухатись до цілей. Це не залишається непоміченим з боку оточення, тому й часто ви опиняєтесь у ситуаціях, коли всі вимагають від вас поради. Звісно ж, відмовляти ви не вмієте, але інколи варто казати "ні" тим, хто не настільки щирий з вами.

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