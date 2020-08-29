Хто нервує? Ці знаки Зодіаку заводяться з пів оберту

Є особистості, які, здається, тільки й роблять, що шукають привід для сварки! Просто посваритися з ними без наслідків не вийде. Астрологи кажуть, що такий характер мають саме ці знаки Зодіаку.

Телець. Спілкуючись з Тельцем, можете бути впевнені, що в якийсь момент виникне скандал. Представники цього знака вибухають не відразу. Вони повільно і методично накопичують негативні емоції, відкладаючи їх занадто довго. Тому якщо вже вони вибухнули, то поруч з ними краще не знаходитися.

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Діва. Це один з найбільш дратівливих знаків Зодіаку. Але важливо розуміти, що в ті моменти, коли жінка-Діва вміє зберігати мовчання і самовладання, людина цього знаку підніме скандал навіть через необережну фразу, яку хтось виголосив на її адресу. І він надасть такі аргументи, які, безсумнівно, здивують оточуючих.

Лев. Найдраматичніший знак. Завжди готовий підвищити градус будь-якої ситуації, драматизує через дурницю просто з любові до мистецтва. І не зупиниться, поки не доведе до сказу навіть найбільш спокійну людину. Йому життєво необхідно досягти максимального напруження в будь-який "мізансцені", прожити її до кінця.

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