На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 29 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 25
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні важливо запастися витримкою, адже перешкоду подолати не вдасться, проте й кинути все та уникнути відповідальності не вийде: доведеться виправити помилку або відшкодувати збиток. Складний день для керівників, для тих, хто дорожить якістю роботи, надійністю, традиціями та кар'єрою.
І ще: Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні сувора реальність знову вкаже Овнам межу їхніх повноважень. Представники цього знаку Зодіаку зіткнуться з неминучою розплатою за минуле: за невиконаний борг, фатальний професійний промах, невірний вибір мети або посади.
Телець
День може виявитися суперечливим. Вам краще зупинитися і уважно озирнутися на всі боки. Вірогідні обмани, помилки або негативний вплив з боку оточуючих людей. Зірки рекомендують зустрічі з найближчими людьми. Поділіться з ними своїми тривогами, передчуттями. Можливо, після цих зустрічей ви станете оптимістичнішим. Сон може виявитися віщим.
Близнюки
Варто обмежитися нескладними справами, а від важливих, довготривалих, масштабних починань краще відмовитися. Користуйтеся будь-якою можливістю, щоб відпочити і розважитися. Уникайте серйозних фізичних навантажень і поменше переживайте. Будьте обережні при поводженні з електроприладами та відкритим вогнем.
Рак
Сьогодні життя ставить Ракам чіткі межі. Потрібні люди та інстанції непохитні. Можливий знайомий страх залишитися на самоті. Проте не варто боятися звуження кола: вірний партнер, щирий друг або по-справжньому корисна людина з вами. Але тим, кого ви потребуєте, доведеться багато у чому пробачати: можливо, ці люди непрості, зате за ними ви, як за кам'яною стіною. Саме з ними вам найнебезпечніше конфліктувати.
Лев
Несприятливе розташування зірок зробить негативний вплив як на особисте, так і на ділове життя. У сфері професійної діяльності намічається регрес. Будь-яка нова справа приречена на провал або не принесе бажаних результатів. Вигода можлива тільки від уже розпочатих справ. Сторонній вплив або помилкова інформація можуть призвести до фінансових втрат. Бійтеся пліток, чужих порад, наклепу заздрісників. Після роботи поспішайте додому і не прогулюйтеся ввечері наодинці.
Діва
У цей день у вас можуть виникнути розбіжності з кимось із вашого оточення. Причини – і ваша власна непоступливість, і чужа необачність. Намагайтеся знайти з людьми спільну мову. Зараз невідповідний час для укладення угод, проведення ділових переговорів і підписання документів. Будьте обережні у фінансових питаннях: не давайте грошей у борг.
Терези
Сьогодні багатьом Терезам незатишно у власному будинку, кабінеті, орендованому житлі та інших володіннях. Зросте ризик негативного результату подій: поломок, сварок, втрат, побутових і ділових невдач. Можливі засмучення в сім'ї, тупикові ситуації в кар'єрі, хвилини самотності, обмежень. Варто подбати про захист своєї території і уникати будь-яких починань.
Скорпіон
День обіцяє приплив нових сил і свіжих думок. Сприятлива реалізація планів та прихованих здібностей принесе вам задоволення. Ймовірне благополучне завершення розпочатої справи. Ваші пропозиції знайдуть підтримку у керівництва. Однак, не рекомендується займатися вирішенням любовних питань, відкладіть це до наступного дня.
Стрілець
Цей день може виявитися для вас суперечливим. Ви будете активні і сповнені бажання домогтися результатів. Однак майте на увазі: нові пропозиції можуть виявитися не такими цікавими, якими їх будуть вам представляти. Не поспішайте приймати рішення.
Козеріг
Козерогам день може принести зневіру або погіршення самопочуття. Можливий удар від близьких, збиток, провал у важливій справі. Варто звести до мінімуму активність, посилити захист. Важливо не піддаватися зовнішнім провокаціям. Правильну тактику вам підкаже ваш досвід або інстинкт самозбереження.
Водолій
Критичний день. Не виключені фінансові втрати або поява на шляху серйозних труднощів, особливо якщо нові задуми є ризикованими. Увечері можливі ускладнення відносин через дії одного з домочадців.
Риби
День пролетить непомітно. Ніяких неприємностей зірки не обіцяють, якщо, звичайно, ви самі не станете створювати собі проблеми. Постарайтеся якомога частіше бувати на свіжому повітрі в компанії приємних людей. Це непоганий час для отримання нових знань.
Читайте також: Гороскоп на вересень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
19:56Анджеліна Джолі відреагувала на новий роман Бреда Пітта
-
19:42Xiaomi показала, як працює вбудована в екран камера нового покоління
-
19:24В Австралії відкрився легендарний "будинок-бульбашка"
-
19:14Стюардеса дала кілька порад при заселенні в готель: її звинуватили у параної
-
18:54Три знаки Зодіаку, яких обожнюють усі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:43Прогноз погоди та коронавірус: Меланія Трамп у зеленій сукні стала зіркою мемів
-
18:31Журналісти отримали доступ до 28 тисяч принтерів, аби навчити людей кібербезпеки
-
18:21Дієтолог пояснила, чому не можна снідати однією кашею
-
18:10Гороскоп на 29 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Картинки з Горіховим Спасом 2020: листівки та відкритки для привітання
-
17:51На Житомирщині знайшли скарб часів Київської Русі: фото монет, яким понад 1000 років
-
17:50В Атлантиці зафіксований рекорд за кількістю штормів
-
17:42Самка собаки і нетрадиційно красива: з'явився ввічливий шрифт, що заміняє образливі слова
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:33Олена Кравець розповіла про свій стан здоров'я під час коронавірусу
-
17:25Привітання з Горіховим Спасом 2020 у віршах, смс і прозі українською
-
17:12Club Future Nostalgia: слухайте новий альбом Dua Lipa, записаний з Madonna та Missy Elliot
-
16:55Названа їжа-провокатор головного болю
-
16:46Користувачі iOS нарешті отримають довгоочікувану функцію YouTube
-
16:30ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх
-
16:22Де не відкриють школи з 1 вересня: список міст і районів з дистанційним навчанням
-
16:11Американці зібрали гігантський Volkswagen Beetle: він більший за Hummer
-
15:51Учені назвали ключову емоцію, яка продовжує тривалість життя
-
15:25Glovo звинуватили у несплаті боргів: затримують і зарплати кур'єрам
-
17:51На Житомирщині знайшли скарб часів Київської Русі: фото монет, яким понад 1000 років
-
16:30ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх
-
14:25Звуки Чорнобиля: українські та закордонні музиканти створять альбом про зону відчуження
-
12:05Як перетворити поразку на перемогу: 5 книг з незвичними лайфхаками
-
11:00Колаборація року: Тіна Кароль випустила хіт зі Snoop Dogg і Luca Dayz
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня
-
07:13Погода в Україні 28 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 27 серпня
-
21:51Чоловіки проти Жінок: хто частіше бреше про свій сексуальний досвід
-
18:22Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
17:20Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо
-
13:11Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня
-
07:12Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 26 серпня
-
21:22З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом
-
17:40В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
-
14:40В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня
-
07:17Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 25 серпня
-
20:45ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020
-
19:23Шльопали ушльопки: які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
13:13ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню