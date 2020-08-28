Гороскоп на 29 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні важливо запастися витримкою, адже перешкоду подолати не вдасться, проте й кинути все та уникнути відповідальності не вийде: доведеться виправити помилку або відшкодувати збиток. Складний день для керівників, для тих, хто дорожить якістю роботи, надійністю, традиціями та кар'єрою.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2020

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Сьогодні сувора реальність знову вкаже Овнам межу їхніх повноважень. Представники цього знаку Зодіаку зіткнуться з неминучою розплатою за минуле: за невиконаний борг, фатальний професійний промах, невірний вибір мети або посади.

День може виявитися суперечливим. Вам краще зупинитися і уважно озирнутися на всі боки. Вірогідні обмани, помилки або негативний вплив з боку оточуючих людей. Зірки рекомендують зустрічі з найближчими людьми. Поділіться з ними своїми тривогами, передчуттями. Можливо, після цих зустрічей ви станете оптимістичнішим. Сон може виявитися віщим.

Варто обмежитися нескладними справами, а від важливих, довготривалих, масштабних починань краще відмовитися. Користуйтеся будь-якою можливістю, щоб відпочити і розважитися. Уникайте серйозних фізичних навантажень і поменше переживайте. Будьте обережні при поводженні з електроприладами та відкритим вогнем.

Сьогодні життя ставить Ракам чіткі межі. Потрібні люди та інстанції непохитні. Можливий знайомий страх залишитися на самоті. Проте не варто боятися звуження кола: вірний партнер, щирий друг або по-справжньому корисна людина з вами. Але тим, кого ви потребуєте, доведеться багато у чому пробачати: можливо, ці люди непрості, зате за ними ви, як за кам'яною стіною. Саме з ними вам найнебезпечніше конфліктувати.

Несприятливе розташування зірок зробить негативний вплив як на особисте, так і на ділове життя. У сфері професійної діяльності намічається регрес. Будь-яка нова справа приречена на провал або не принесе бажаних результатів. Вигода можлива тільки від уже розпочатих справ. Сторонній вплив або помилкова інформація можуть призвести до фінансових втрат. Бійтеся пліток, чужих порад, наклепу заздрісників. Після роботи поспішайте додому і не прогулюйтеся ввечері наодинці.

У цей день у вас можуть виникнути розбіжності з кимось із вашого оточення. Причини – і ваша власна непоступливість, і чужа необачність. Намагайтеся знайти з людьми спільну мову. Зараз невідповідний час для укладення угод, проведення ділових переговорів і підписання документів. Будьте обережні у фінансових питаннях: не давайте грошей у борг.

Сьогодні багатьом Терезам незатишно у власному будинку, кабінеті, орендованому житлі та інших володіннях. Зросте ризик негативного результату подій: поломок, сварок, втрат, побутових і ділових невдач. Можливі засмучення в сім'ї, тупикові ситуації в кар'єрі, хвилини самотності, обмежень. Варто подбати про захист своєї території і уникати будь-яких починань.

День обіцяє приплив нових сил і свіжих думок. Сприятлива реалізація планів та прихованих здібностей принесе вам задоволення. Ймовірне благополучне завершення розпочатої справи. Ваші пропозиції знайдуть підтримку у керівництва. Однак, не рекомендується займатися вирішенням любовних питань, відкладіть це до наступного дня.

Цей день може виявитися для вас суперечливим. Ви будете активні і сповнені бажання домогтися результатів. Однак майте на увазі: нові пропозиції можуть виявитися не такими цікавими, якими їх будуть вам представляти. Не поспішайте приймати рішення.

Козерогам день може принести зневіру або погіршення самопочуття. Можливий удар від близьких, збиток, провал у важливій справі. Варто звести до мінімуму активність, посилити захист. Важливо не піддаватися зовнішнім провокаціям. Правильну тактику вам підкаже ваш досвід або інстинкт самозбереження.

Критичний день. Не виключені фінансові втрати або поява на шляху серйозних труднощів, особливо якщо нові задуми є ризикованими. Увечері можливі ускладнення відносин через дії одного з домочадців.

День пролетить непомітно. Ніяких неприємностей зірки не обіцяють, якщо, звичайно, ви самі не станете створювати собі проблеми. Постарайтеся якомога частіше бувати на свіжому повітрі в компанії приємних людей. Це непоганий час для отримання нових знань.

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