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Хто найнакачаніший футболіст сучасності

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Футболісти, які думають не лише про футбол - фото 1
Футболісти, які думають не лише про футбол / w-dog

У наш час є багато талановитих футболістів, але сьогодні ми представимо рейтинг трудяг, які зробили зі свого тіла справжню машину!

1 місце займає один з найкращих футболістів за всю історію: Кріштіану Роналду. Роналду безсумнівно один з найбільш атлетичних гравців сучасності. Скільки часу він приділяє тренажерному залу, порахувати не може ніхто.

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Кріштіану частий гість глянцевих журналів і реклам, де він світить своїм ідеальним пресом. А дівчата просто таять, коли бачать португальця без футболки. Як йому вдається в 34 роки утримувати таку форму?

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Хто найнакачаніший футболіст сучасності - фото 338364

2 місце займає колишній гравець Зеніта і збірної Бразилії, нині гравець китайського Шанхай Шеньхуа, Халк. Халк допоміг завоювати Зеніту чемпіонство і кубок Росії.

Хто найнакачаніший футболіст сучасності - фото 338366

3 місце займає інший португальський футболіст Нані. Луїш виступав за Манчестер Юнайтед разом з Роналду, протягом багатьох років був основним гравцем збірної Португалії.

Хто найнакачаніший футболіст сучасності - фото 338367

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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