Зінченко засвітив голий торс: дівчата, тримайтеся

Гравець Манчестер Сіті цього разу "загубив" свою подружку, хоча можливо саме вона зробила такий яскравий кадр.

Зірка збірної України, який виступає за англійський клуб "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко вже тривалий час ділиться із фанатами не тільки успіхами у футболі.

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Найбільша увага прихильників прикута до його Instagram, і зрозуміло чому. За всі роки своєї кар'єри, Зінченко здобув репутацію веселуна-красеня, від якого просто божеволіють дівчата. Днями футболіст відзначився дотепним натяком у бік своєї дівчини. Зінченко опублікував знімок, де він з оголеним торсом стоїть посеред басейну, до половини намочивши шорти:

"Твоє обличчя, коли Владі Седан не доведеться прати речі", – підписав фото він. Користувачі оцінили почуття гумору спортсмена і відповіли жартами у коментарях: "Логічно, коли у самого є така дошка для прання", "Спеціально згорбився, аби бути схожим на машину", "Вдалий кадр! Таке відчуття, що п'єш басейн через трубочку".

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