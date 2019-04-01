Гібридний Ford Explorer з'явився на тестах

Новий Ford Explorer вже отримав гібридну версію, яка була представлена ​​офіційно, але зараз марка тестує ще один варіант гібридного позашляховика.

У Детройті фотошпигуни застали Ford Explorer нового покоління, який був розсекречений ще у січні, але, схоже, що публіці представили не всі версії. Новий варіант гібрида тільки готується до дебюту.

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Білий прототип, судячи з усього, буде належати до категорії так званих "під'єднуваних" гібридів. На це натякає додатковий люк на передньому крилі автомобіля, за яким повинен ховатися зарядний роз'єм.

Під капотом показаного на початку року Explorer Hybrid стоїть 318-сильний 3,3-літровий бензиновий V6 з вбудованим у 10-ступінчасту автоматичну коробку передач електромотором. Очікується, що нова версія буде оснащена агрегатом потужністю не менше 400 к.с. Але це поки не більше, ніж припущення.

Прем'єра "під'єднуваного" гібрида Ford Explorer може відбутися або до кінця 2019 року, або вже на початку наступного. Офіційних даних поки немає.

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