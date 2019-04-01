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Гібридний Ford Explorer з'явився на тестах

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Компанія Ford готує до виходу новий Explorer - фото 1
Компанія Ford готує до виходу новий Explorer / Motor Authority

Новий Ford Explorer вже отримав гібридну версію, яка була представлена ​​офіційно, але зараз марка тестує ще один варіант гібридного позашляховика.

У Детройті фотошпигуни застали Ford Explorer нового покоління, який був розсекречений ще у січні, але, схоже, що публіці представили не всі версії. Новий варіант гібрида тільки готується до дебюту.

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Білий прототип, судячи з усього, буде належати до категорії так званих "під'єднуваних" гібридів. На це натякає додатковий люк на передньому крилі автомобіля, за яким повинен ховатися зарядний роз'єм.

Гібридний Ford Explorer з'явився на тестах - фото 317982

Під капотом показаного на початку року Explorer Hybrid стоїть 318-сильний 3,3-літровий бензиновий V6 з вбудованим у 10-ступінчасту автоматичну коробку передач електромотором. Очікується, що нова версія буде оснащена агрегатом потужністю не менше 400 к.с. Але це поки не більше, ніж припущення.

Гібридний Ford Explorer з'явився на тестах - фото 317981

Прем'єра "під'єднуваного" гібрида Ford Explorer може відбутися або до кінця 2019 року, або вже на початку наступного. Офіційних даних поки немає.

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Джерело: motor1
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