Христина Соловій – Стежечка: вийшов кліп на саундтрек фільму Крути 1918

Українська співачка Христина Соловій представила новий кліп на пісню "Стежечка", яка стала саундтреком до фільму КРУТИ 1918. Дивіться чуттєве відео та вчіть слова композиції разом із нами!

Символічно в День 100-ліття Соборності України вийшов кліп на саундтрек до історичного фільму "Крути 1918". Лірична пісня "Стежечка" на слова Івана Франка з авторського альбому Христини Соловій – "Любий друг" зачарує вас з перших нот.

"Пісню "Стежечка" я написала на текст улюбленого Івана Франка – видатного поборника української соборності. Пісня написана більше п'яти років тому, а текст – у минулому столітті. Це трепетно і хвилююче, що у День соборності України вони зійшлись в одному часопросторі і стали супроводом фільму "Крути 1918", – поділилася Христина Соловій.

Слухати онлайн саундтрек до фільму Крути 1918: Христина Соловій – "Стежечка"

Відзначимо, що історичний екшн, присвячений бою чотирьохсот юнаків проти чотиритисячного добре озброєного війська більшовиків на станції Крути взимку 1918 року, вийде в прокат 7 лютого 2019. "Коли ми думали над музичною концепцією стрічки, зрозуміли, що в чоловічій історії нам вкрай необхідний жіночий голос, який би посилив драматургію. І перша, хто спав на думку, – це Христина Соловій, душа сучасної української пісні", – наголосив продюсер фільму "Крути 1918" Андрій Корнієнко.

Текст і слова пісні "Стежечка"

...Отсе тая стежечка,

Де дівчина йшла,

Що з мойого сердечка

Щастя унесла.

Ось туди пішла вона

Та гуляючи,

З іншим своїм любчиком

Розмовляючи.

За її слідами я,

Мов безумний, біг,

Цілував з сльозами я

Пил із її ніг.

Наче потопаючий

Стебелиночку,

Зір мій вид її ловив

На хвилиночку.

Приспів (2):

Тая стежечка ізвивається,

А у мене серденько розриваєтьтся.

І мов нурок перли ті

На морському дні,

Сквапно так мій слух ловив

Всі слова її.

Отсе тая стежечка

Ізвивається,

А у мене серденько

Розриваєтьтся.

Приспів (2)

Отсе тая стежечка... (3)

Приспів (2)

А у мене серденько...

Христина Соловій

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