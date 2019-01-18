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Хрещення Господнє: що не можна робити на Водохреще 2019
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19 січня в Україні відзначають Хрещення Господнє. Це свято завершує новорічно-різдвяний цикл, тому його треба відсвяткувати правильно! Дізнайтеся, що не можна робити на Водохреще, а яких традицій навпаки потрібно дотримуватися.
У народі свято Хрещення Господнього також називають Богоявленням. За християнськими віруваннями, саме в цей день Іван Предтеча охрестив Ісуса в річці Йордані.
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Тисячі українців на Водохреще й самі занурюються в крижану ополонку, аби очиститися від гріхів. Важається, що вода на Хрещення Господнє має особливі властивості та навіть може зцілювати. 19 січня християни освячують воду в храмах, окроплюють нею домівки та роблять кілька ковтків самі. Опісля ця вода зберігається господарями і довгий час не псується.
Зауважимо, що занурюватися в крижану воду без тривалої попередньої підготовки не можна. Пам'ятайте, що не кожен організм здатен витримати такий стрес. Та й бути загартованим – не означає бути моржем.
Саме із водою пов'язана низка речей, які на Водохреще робити не можна.
Що заборонено робити на Хрещення Господнє 2018
1). Категорично заборонено, набираючи святу воду або п'ючи її, сваритися і лаятися.
Через погані думки, слова та вчинки свята вода може втратити цілющі властивості.
2). На Водохреще не можна занурюватися у воду без сповіді та причастя.
Занурюватися у водойму вам потрібно з чистою душею і думками, а не задля "показухи".
3). Не можна вживати спиртне перед зануренням в ополонку.
Повірте, це не допоможе вам зігрітися, а навпаки може спричинити проблеми зі здоров'ям. Медики категорично забороняють пити алкоголь перед купанням, а священнослужителі акцентують, що це суперечить релігійним обрядом.
4). У день свята не можна плакати.
Здавна українці вважають, що той, хто буде лити сльози на Водохреще, плакатиме до наступного свята.
5). На Хрещення Господнє не можна прати, бо таким чином ви осквернюєте воду.
6). Як і в будь-яке інше свято, 19 січня заборонено прибирати, в'язати, шити чи виконувати будь-яку іншу домашню роботу.
7). Також на Водохреще категорично не можна ворожити, інакше наврочите на свою долю біду. Та й загалом церква не рекомендує захоплюватися ворожінням, адже це – гріх.
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