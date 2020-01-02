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ТОП-3 продукти, які вбережуть вас від зимової застуди

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Смачно - фото 1
Смачно / zdorovya

Ці продукти допоможуть вам зміцнити здоров'я взимку, а також приготуватися до настання швидких морозів.

Брюссельська капуста

Зима – ідеальна пора для капусти, у цьому числі й брюссельської. Прохолодний ґрунт сприяє тому, що від суцвіть відходить характерна їм гіркота. Цей овоч містить у собі багато корисних вітамінів і мікроелементів.

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Морква

Моркву збирають у листопаді, до того ж вона зберігається тривалий час. Моркву за корисністю можна порівняти з медом, волоськими горішками і селерою. Ще з цього овочу виходять смачні чипси і апетитний гарнір.

Цибуля-порей

Зараз цибулю-порей можна знайти в будь-якому супермаркеті. До зими її відростки набувають блідо-зеленуватого тону і гострого присмаку. Висока концентрація діючих елементів у цибулі вбереже вас від багатьох хвороб.

ТОП-3 продукти, які вбережуть вас від зимової застуди - фото 377807

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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